AP: Джулиан Ассанж пытался получить российскую визу в 2010 году
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж намеревался получить российскую визу в 2010 году, используя для этого свои связи в Лондоне.
Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на собственные источники и якобы оказавшиеся в распоряжении агентства секретные документы и переписку.
В частности утверждается, Ассанж передал одному из своих знакомых паспорт и написал соответствующую доверительную записку.
«Я, Дж. Ассанж, передаю полноценные полномочия своему другу, Исраэлю Шамиру, для передачи и для возвращения моего паспорта после получения визы», - цитирует издание якобы написанную Ассанжем записку», - цитирует агентство текст записки.
По мнению авторов публикации, попытки Ассанжа получить российскую визу якобы характеризуют его начинающееся сотрудничество с Кремлем, которое стало «особенно выраженным» в период американских президентских выборов 2016 года.