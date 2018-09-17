AP: Джулиан Ассанж пытался получить российскую визу в 2010 году

СЕГОДНЯ 17:26 2018-09-17T17:27:23+03:00

Агентство Associated Press заявило, что якобы располагает документальными подтверждениями связи основателя Wikileaks с Кремлем

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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж намеревался получить российскую визу в 2010 году, используя для этого свои связи в Лондоне.

Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на собственные источники и якобы оказавшиеся в распоряжении агентства секретные документы и переписку.

В частности утверждается, Ассанж передал одному из своих знакомых паспорт и написал соответствующую доверительную записку.

«Я, Дж. Ассанж, передаю полноценные полномочия своему другу, Исраэлю Шамиру, для передачи и для возвращения моего паспорта после получения визы», - цитирует издание якобы написанную Ассанжем записку», - цитирует агентство текст записки.

По мнению авторов публикации, попытки Ассанжа получить российскую визу якобы характеризуют его начинающееся сотрудничество с Кремлем, которое стало «особенно выраженным» в период американских президентских выборов 2016 года.