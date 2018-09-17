2018-09-17T17:47:58+03:00
Политика

Турчинов назвал «грязными фантазиями» данные Минобороны РФ по MH17

При этом украинский политик вновь безосновательно обвинил Россию в крушении малайзийского Boeing над Донбассом
Дарья ИВАШКИНА
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Секретарь СНБО Александр ТурчиновСекретарь СНБО Александр ТурчиновФото: REUTERS
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов прокомментировал новые факты в деле о крушении малайзийского Boeing над Донбассом.

Так, он назвал представленные Минобороны РФ данные о сбившей пассажирский лайнер ракете «грязными фантазии» и «грязным фейком». При этом политик вновь обвинил в авиакатастрофе Россию, по традиции не предъявив никаких доказательств.

«Министерство обороны РФ выступило с очередным фейком о якобы причастности Украины к трагедии с малайзийским Boeing», - приводит слова Турчинова официальный сайт СНБО.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 17 сентября, Минобороны РФ предъявило веские доказательства причастности Киева к катастрофе малайзийского Boeing над Донбассом. В частности, в ведомстве рассказали о ракете, выпущенной по пассажирскомулайнеру. Как стало известно, российским специалистам удалось установить, что снаряд был направлен в войска на территории Украины еще в 1986 году и с тех пор не возвращался в нашу страну.

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