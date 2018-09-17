2018-09-17T17:57:09+03:00
Наука

Ученые соберут в «Ноев ковчег» геномы всех позвоночных

Американские специалисты планируют провести масштабную работу
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Международная группа ученых намерена собрать в единую базу геномы всех видов позвоночныхМеждународная группа ученых намерена собрать в единую базу геномы всех видов позвоночныхФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Американские ученые, входящие в консорциум Genome 10K, заявили о начале программы «Геномы позвоночных». Проект планируертся быть масштабным и международным. По задумке специалистов, в единую базу будут собраны геномы всех 66 тысяч видов позвоночных, обитающих на сегодняшний день на Земле.

Примечательно, что программа имеет альтернативное символическое название «Геномный Ноев ковчег». По итогам работы база будет опубликована в открытом доступе.

Отмечается, что на в настоящее время уже 150 ученых из 12 стран выразили желание принять участие в этом проекте. Как отмечает один из инициаторов оригинальной идеи по созданию «ковчега» Оливер Райдер, в рамках этой работы биологи ставят перед собой цель установить истинные причины, почему на планете вымерли те или иные виды животных, передает телеканал «360».

Добавим, что первыми результатами работы стали геномы 15 видов животных, собранных у австралийского утконоса, эндемики Новой Зеландии, исчезающего совиного попугая какапо и других животных, пишет сайт argumenti.ru.

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