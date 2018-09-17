2018-09-17T18:10:49+03:00
В мире

Следственная группа пообещала изучить новые данные Минобороны РФ по крушению MH17

При этом в ССГ заверили, что с самого начала расследования авиакатастрофы «тщательно анализировали» всю предоставляемую Россией информацию
Дарья ИВАШКИНА
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Крушение малайзийского Boeing над Донбассом произошло в июле 2014 годаКрушение малайзийского Boeing над Донбассом произошло в июле 2014 годаФото: REUTERS
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В Совместной следственной группе (ССГ) прокомментировали новые данные по катастрофе малайзийского Boeing над Донбассом. Там заявили, что «обратили внимание» на представленную Минобороны РФ информацию и пообещали ее «тщательно изучить».

«ССГ тщательно изучит представленные сегодня материалы, как только РФ передаст соответствующие документы по запросу, сделанному в мае, и резолюции 2166 СБ ООН», - говорится в заявлении следователей. Также там уточняется, что майский запрос касался «цифр, обнаруженных на нескольких обломках ракеты», сбившей пассажирский лайнер в июле 2014 года.

Кроме того, в ССГ заверили, что с самого начала расследования «тщательно анализировали и изучали» всю информацию, предоставляемую Россией, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 17 сентября, Минобороны РФ предъявило веские доказательства причастности Киева к катастрофе малайзийского Boeing над Донбассом. При этом в российском оборонном ведомстве рассказали о сбившей лайнер ракете.

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