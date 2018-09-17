Следственная группа пообещала изучить новые данные Минобороны РФ по крушению MH17
В Совместной следственной группе (ССГ) прокомментировали новые данные по катастрофе малайзийского Boeing над Донбассом. Там заявили, что «обратили внимание» на представленную Минобороны РФ информацию и пообещали ее «тщательно изучить».
«ССГ тщательно изучит представленные сегодня материалы, как только РФ передаст соответствующие документы по запросу, сделанному в мае, и резолюции 2166 СБ ООН», - говорится в заявлении следователей. Также там уточняется, что майский запрос касался «цифр, обнаруженных на нескольких обломках ракеты», сбившей пассажирский лайнер в июле 2014 года.
Кроме того, в ССГ заверили, что с самого начала расследования «тщательно анализировали и изучали» всю информацию, предоставляемую Россией, передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 17 сентября, Минобороны РФ предъявило веские доказательства причастности Киева к катастрофе малайзийского Boeing над Донбассом. При этом в российском оборонном ведомстве рассказали о сбившей лайнер ракете.
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