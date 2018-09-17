2018-09-17T18:12:57+03:00
Политика

Украинские власти запретили изданный в России сборник воспоминаний об Олесе Бузине

Журналист и писатель Олесь Бузина был убит в Киеве 16 апреля 2015 года
Денис СУХОВ
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Русский и украинский писатель Олесь БузинаРусский и украинский писатель Олесь БузинаФото: СОЦСЕТИ
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Украинские власти запретили на территории страны издаваемую в России книгу с воспоминаниями о писателе и журналисте Олесе Бузине, убитом в Киеве в 2015 году. Соответствующее решение вынес Государственный комитет по телевидению и радиовещанию.

Сборник под названием «Пророк и мученик» был презентован в Москве 17 мая. Книга выпущена издательством «Книжный дом» и содержит очерки 48 российских и украинских авторов, лично знакомых с Бузиной или являвшихся поклонниками его творчества. В их числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Эдуард Лимонов, Владимир Соловьёв и другие. Составителем сборника выступил Александр Чаленко.

Олесь Бузина придерживался взглядов о триединстве русского народа, одновременно считая себя и русским, и украинцем. Журналист поддерживал идею федерализации Украины и двуязычие ее национальной культуры, выступал за широкое развитие как русского, так и украинского языков. Писатель неоднократно выражал мнение, что «свидомые украинцы озабочены не столько созданием украинской культуры, сколько уничтожением русской».

Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у подъезда собственного дома в Киеве. Украинские правоохранители задержали трех подозреваемых по делу, которые оказались активистами ультраправых организаций. Впоследствии все они были освобождены из-под стражи, организаторы убийства до сих пор не установлены.

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