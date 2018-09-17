2018-09-17T18:58:46+03:00
Общество

Умер Андрей Мурашов - бывший ведущий «Часа пик»

О том, что умер Андрей Мурашов, сообщили его коллеги
Дарья ИВАШКИНА
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Тележурналист Андрей МурашовТележурналист Андрей МурашовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В понедельник, 17 сентября, появилась информация о том, что умер Андрей Мурашов - бывший ведущий программы «Час пик». Как стало известно, он скончался в Томске, а именно в Томской областной клинической больнице (ОКБ). При этом тележурналисту был всего 51 год.

Печальную новость журналисты узнали от коллег усопшего. Как выяснил портал «Томск.ру», за неделю до своей смерти Мурашов был госпитализирован в критическом состоянии. По некоторым данным, у мужчины возникли проблемы с сердцем.

СПРАВКА «КП»

Андрей Мурашов известен по своей работе в передачах «Час пик», «Успеваем» и «Своя колокольня». При этом большую часть своей карьеры тележурналист работал на ТВ2: он в течение 22 лет вел программы на этом канала, вплоть до его закрытия в 2015 году. Кроме того, Мурашов был также автором документальных фильмов и специальных репортажей.

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