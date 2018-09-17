Минобороны Великобритании считает «дезинформацией» новые данные по MH17
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, общаясь в понедельник, 17 сентября с журналистами после встречи со своим украинским коллегой Степаном Полтораком в Киеве, прокомментировал представленные Минобороны России данные по крушению малайзийского Boeing над Донбассом.
В частности, глава британского военного ведомства назвал «дезинформацией» заявление Москвы о том, что сбившая пассажирский лайнер ракета принадлежала Украине. «Это еще один пример российской дезинформации», - приводит слова Уильямсона сайт министерства обороны незалежной.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 17 сентября, Минобороны РФ предъявило веские доказательства причастности Киева к катастрофе малайзийского Boeing над Донбассом. При этом в российском оборонном ведомстве рассказали о сбившей лайнер ракете. Как выяснилось, снаряд был произведен в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлен в воинскую часть Украинской ССР, откуда в Россию больше не возвращалась.
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