Минобороны Великобритании считает «дезинформацией» новые данные по MH17

СЕГОДНЯ 19:16 2018-09-17T19:18:03+03:00

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, общаясь в понедельник, 17 сентября с журналистами после встречи со своим украинским коллегой Степаном Полтораком в Киеве, прокомментировал представленные Минобороны России данные по крушению малайзийского Boeing над Донбассом.

В частности, глава британского военного ведомства назвал «дезинформацией» заявление Москвы о том, что сбившая пассажирский лайнер ракета принадлежала Украине. «Это еще один пример российской дезинформации», - приводит слова Уильямсона сайт министерства обороны незалежной.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 17 сентября, Минобороны РФ предъявило веские доказательства причастности Киева к катастрофе малайзийского Boeing над Донбассом. При этом в российском оборонном ведомстве рассказали о сбившей лайнер ракете. Как выяснилось, снаряд был произведен в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлен в воинскую часть Украинской ССР, откуда в Россию больше не возвращалась.