2018-09-17T19:21:07+03:00
Политика

Кандидат от КПРФ в губернаторы Приморья Андрей Ищенко получил 100% голосов на 8 избирательных участках

Штаб «единороса» Андрея Тарасенко считает, что коммунист «скупал» голоса
Павел ЧЕРНЫШОВ
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На семи избирательных участках во Владивостоке и одном территориальном — Фрунзенском - во втором туре выборов губернатора Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 100 процентов голосов, следует из информации на ГАС Выборы. Об этом сообщает агентство правовой и судебной информации РАПСИ.

Напомним, 16 сентября в Приморье состоялся второй тур выборов губернатора, поскольку по итогам Единого дня голосования ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов: врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко («Единая Россия») набрал 46,57%, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 24,64%. Для победы во втором туре кандидат должен был набрать простое большинство голосов.

Представитель штаба кандидата в губернаторы региона от партии «Единая Россия» Тарасенко заявил, что на выборах главы Приморского края КПРФ «скупала» голоса. Также, по словам единороссов, КПРФ препятствовала нормальному подсчету голосов. Наличие таких жалоб подтвердил Приморский избирком. Одновременно с этим долгое время лидировавший на выборах, но упустивший в последний момент это лидерство кандидат от коммунистов Ищенко обвинил власти в фальсификации протоколов и объявил голодовку.

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