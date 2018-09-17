2018-09-17T19:42:01+03:00
Политика

Александр Проханов предрек России обвинения «в том, что она просто существует»

Писатель прокомментировал заявление США о якобы причастности РФ к убийству брата Ким Чен Ына
Дарья ИВАШКИНАВалерия ЛЫСЕНКО
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Александр ПрохановАлександр ПрохановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Писатель Александр Проханов в эфире Радио «Комсомольская правда» высказался по поводу обвинения России в содействии в убийстве Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. В частности, он отметил, что в настоящее время наша страна «является объектом страшнейшего воздействия, идеологического, психологического, информационного и даже мезотерического».

- Россию хотят превратить в какой-то клубок тьмы, в клубок зла. И это им во многом удается, потому что их реакция рассчитана на мировое общественное мнение. И там, на Западе, Россия уже демонизирована предельно, - заметил Проханов.

Причем, по мнению писателя, в ближайшее время РФ могут обвинить в «оккупации прибалтийских стран» и намерении «оттяпать у Японии Хоккайдо и другие острова», а также «в том, что она просто существует, сама по себе».

Напомним, ранее в понедельник появилась информация о том, что постпред США при ООН Никки Хейли выступила с очередным обвинением в адрес Москвы. Она заявила, что наша страна якобы передавала Северной Корее биологические вещества, которые та в свою очередь «использовала для убийства Ким Чен Нама».

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