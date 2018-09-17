2018-09-17T20:03:09+03:00
Политика

Шойгу заявил, что новой военной операции в сирийском Идлибе не будет

В ближайшие часы детали этого решения будут согласованы с Дамаском
Дарья ИВАШКИНА
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Министр обороны России Сергей ШойгуМинистр обороны России Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ
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В понедельник, 17 сентября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что новой операции в сирийской провинции Идлиб не будет. По его словам, в ближайшие часы детали этого решения будут согласованы с властями арабской республики.

«В ближайшие часы мы согласуем с ними (сирийской стороной) все позиции, которые изложили в этом документе (меморандуме по Идлибу)», - сказал главы Минобороны нашей страны, показав при этом на подписанный им и его турецким коллегой меморандум по Идлибу.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 17 сентября, в Сочи состоялись переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам этой встречи министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Как стало известно, Москва и Анкара договорились демилитаризировать территорию сирийской провинции и устранить все радикальные группировки.

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