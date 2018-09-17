Встреча Путина и Эрдогана продолжалась почти 4,5 часа

СЕГОДНЯ 20:19 2018-09-17T20:19:53+03:00

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В понедельник, 17 сентября, в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Как стало известно, переговоры, проходившие в резиденции Бочаров ручей, длились почти 4,5 часа.

Беседа двух лидеров началась около 15:00 по московскому времени в узком составе, а чуть позже к главам государств присоединились члены делегаций. Однако после рабочего обеда политики еще некоторое время общались в узком формате

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, открывая переговоры, Путин заявил о намерении обсудить с Эрдоганом все вопросы сирийского урегулирования и «поискать решения там, где их пока нет». Кроме того, российский лидер отметил, что отношения Москвы и Анкары развиваются «весьма энергично и позитивно».