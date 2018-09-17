В результате пожара торговом центре в Нью-Йорке пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате пожара, произошедшего на парковке торгового центра Kings Plaza в Бруклине. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал городской пожарный департамент на своей странице в Twitter.
Большая часть пострадавших получила ожоги и отравление дымом. На месте работают 200 спасателей и 50 единиц специальной техники, ликвидация возгорания продолжается.
Ранее администрация торгового центра сообщила, что все сотрудники и посетители торгового центра были эвакуированы из здания.
На данный момент неизвестно, что могло стать причиной пожара, но свидетели и местные жители отмечают, что очаг возгорания мог быть в одном из припаркованных автомобилей, а из-за большой загруженности парковки, пламя, вероятно, перекинулось на стоящие рядом авто посетителей торгового центра.
В результате пожара торговом центре в Нью-Йорке пострадали 17 человек.По меньшей мере 17 человек пострадали в результате пожара, произошедшего на парковке торгового центра Kings Plaza в Бруклине. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал городской пожарный департамент на своей странице в Twitter. Большая часть пострадавших получила ожоги и отравление дымом. На месте работают 200 спасателей и 50 единиц специальной техники, ликвидация возгорания продолжается.