Депардье заявил о желании получить турецкое гражданство
Актер Жерар Депардье, который еще 7 сентября прибыл в Пхеньян на мероприятия в честь 70-летия образования КНДР, рассказал журналистам, гражданином еще какой страны он собирается стать.
Как выяснилось, француз, а с недавних пор еще и россиянин, заявил о желании получить гражданство Турции. По словам артиста, он планирует в октябре даже съездить в Анкару, чтобы там обсудить этот вопрос с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Я собираюсь посетить Турцию в октябре и поговорить с Эрдоганом (о получении гражданства)», - приводит слова Депардье газета Hurriyet.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Жерар Депардье стал гражданином РФ в 2013 году: 3 января того года президент нашей страны Владимир Путин подписал указ, согласно которому французскому актеру предоставлялось российское гражданство. А чуть позже артист даже получил прописку в Саранске.
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