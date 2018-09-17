2018-09-17T22:00:52+03:00
Экономика

В Американской торговой палате допустили полный уход компаний США из РФ

Глава AmCham в России отметил «нервозное состояние» американского бизнеса
Дарья ИВАШКИНА
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В Американской торговой палате допустили полный уход компаний США из РФВ Американской торговой палате допустили полный уход компаний США из РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, выступая в понедельник, 17 сентября, в международном дискуссионном клубе «Валдай», заявил, что не исключает полного ухода компаний США из России. По его словам, такое развитие событий возможно в случае введения новых санкций.

Как подчеркнул Родзянко, в настоящее время предприниматели озабочены не только уже существующими ограничениями, но и угрозой дополнительных санкций. «Главная озабоченность компаний - это санкции, и не только те, которые уже существуют, но угроза дополнительных санкций, которые могут быть», - сказал глава AmCham.

При этом эксперт заметил, что, несмотря на всю сложность ситуации, американские компании продолжают работать в нашей стране, однако у них «очень нервозное состояние», так как угроза новых ограничительных мер «висит в воздухе», передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 августа начали действовать новые антироссийские санкции. Тогда США запретили продавать нам ряд электронных устройств и так называемые комплектующие двойного назначения. Однако опасения финансистов вызывает тот факт, что в ноябре Вашингтон должен приступить к рассмотрению второго пакета ограничительных мер.

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