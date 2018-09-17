2018-09-17T22:25:04+03:00
Политика

Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья прекратил голодовку

«Коммунист» Андрей Ищенко отказался от пищи после оглашения результатов второго тура голосования
Дарья ИВАШКИНА
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Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморского края Андрей ИщенкоКандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморского края Андрей ИщенкоФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморского края Андрей Ищенко, который ранее в понедельник, 17 сентября, заявил о «вбросе бюллетеней» в пользу своего соперника и объявил в связи с этим голодовку, принял решение прекратить свой протест.

Выступая на митинге, который прошел у администрации края, претендент на пост главы региона предложил дождаться следователей, чтобы те разобрались с ситуацией. «Давайте дождемся, когда прилетит следственная группа из Москвы», - приводит слова «красного» кандидата «Комсомольская правда» - Приморье».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Приморье за пост главы региона боролись два кандидата - «единоросс» Андрей Тарасенко и «коммунист» Андрей Ищенко. Однако Центризбирком РФ в понедельник, 17 сентября, так и не смог подвести итоги второго тура губернаторских выборов в крае. Как ожидается, оглашение результатов произойдет в конце недели после рассмотрения жалоб обоих кандидатов.

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