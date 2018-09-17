2018-09-17T22:48:41+03:00
Экономика

Россия отменила льготы на ввоз автокомпонентов для промсборки

Как ожидается, таможенные пошлины вырастут на 5-10%
Дарья ИВАШКИНА
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Россия отменила льготы на ввоз автокомпонентов для промсборкиРоссия отменила льготы на ввоз автокомпонентов для промсборкиФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В понедельник, 17 сентября, совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил отмену Россией льгот на ввоз автомобильных компонентов для «промышленной сборки». Таким образом, ставки ввозных таможенных пошлин было решено привести в соответствие с обязательствами нашей страны во Всемирной торговой организации (ВТО).

«В соответствии с решением Совета ЕЭК Россия будет применять одинаковые ставки ввозных таможенных пошлин для автокомпонентов, ввозимых в режиме «для промышленной сборки», а также в обычном режиме для иных целей», - говорится в заявлении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как ожидается, в ближайшее время пошлины вырастут на 5-10%.

Напомним, в 2005 году правительство РФ постановило ввести режим «промышленной сборки», который позволял ввозить автокомплектующие по нулевой или пониженной ставке таможенных пошлин.

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