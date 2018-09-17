«Россия приблизилась к Европе»: эксперты прокомментировали запрет ГИБДД снимать номера с автомобилей

17 Сент. 23:14 2018-09-17T23:14:29+03:00

Как считают специалисты, вносимая в положение о ГИБДД поправка важна и нужна

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Эксперты высказались по поводу запрета сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин и рассказали, как это скажется на автомобилистах.

В частности, руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль считает, что поправка, внесенная президентом РФ Владимиром Путиным в положение о ГИБДД, важна и нужна.

По его словам, многие уже давно выступают за то, что машина - это частная собственность, а значит, никто не имеет право ее трогать. «Во всех европейских странах инспекторы не требуют покидать авто и, тем более, не конфисковывают какие-то части», - отметил Крохмаль.

Также эксперт выразил мнение о том, что нововведение станет серьезным ударом по коррупции, ведь в настоящее время во многих регионах номерные знаки часто становятся объектом манипуляции. Так, по словам руководителя общественной системы, летом водители часто жалуются на инспекторов, которые останавливают машины, едущие на море, и грозят снять номера. «То есть водитель понимает, что застревает на пару дней, чтобы решить какую-то проблему, и старается сделать это на месте. Теперь эта ситуация станет невозможна», - сказал собеседник портала EG.RU.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, инспекторы ГИБДД больше не смогут снимать номера с автомобилей и других транспортных средств в случае выявления нарушений, запрещающих их эксплуатацию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.