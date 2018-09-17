2018-09-17T23:16:03+03:00
Звезды

Мединский объяснил идею ограничить показ зарубежных фильмов

Минкультуры прорабатывает законопроект, регламентирующий выделение для показа любого фильма в кинотеатре до 35% сеансов
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр культуры РФ Владимир МединскийМинистр культуры РФ Владимир МединскийФото: Иван ВИСЛОВ
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Министерство культуры России не планирует ограничивать показ зарубежных фильмов в российских кинотеатрах, однако прорабатывает законопроект о регулировании частоты показа любых кинокартин. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

«Мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом. Важно, чтобы у зрителя был выбор. Речь идёт о том, чтобы не менее трёх разных фильмов шло в одном кинотеатре», - пояснил министр.

По его словам, такие антимонопольные нормы приняты во многих государствах. По мнению Мединского, эти меры защищают зрителей, передает Интерфакс.

«Соответственно, 35% сеансов на один фильм. Я дал поручение департаменту кино тщательно эти предложения проработать с киносетями, прокатчиками, кинопроизводителями», - заявил глава Минкультуры.

Он заверил, что этот закон министерство прорабатывает и согласосывает с кинопрокатчиками.

Мединский объяснил идею ограничить показ зарубежных фильмов

Минкультуры прорабатывает законопроект, регламентирующий выделение для показа любого фильма в кинотеатре до 35% сеансов

Министерство культуры России не планирует ограничивать показ зарубежных фильмов в российских кинотеатрах, однако прорабатывает законопроект о регулировании частоты показа любых кинокартин. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

«Мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом. Важно, чтобы у зрителя был выбор. Речь идёт о том, чтобы не менее трёх разных фильмов шло в одном кинотеатре», - пояснил министр.

По его словам, такие антимонопольные нормы приняты во многих государствах. По мнению Мединского, эти меры защищают зрителей, передает Интерфакс.

«Соответственно, 35% сеансов на один фильм. Я дал поручение департаменту кино тщательно эти предложения проработать с киносетями, прокатчиками, кинопроизводителями», - заявил глава Минкультуры.

Он заверил, что этот закон министерство прорабатывает и согласосывает с кинопрокатчиками.

Ранее появилась информация о том, что в России с января 2019 года ограничат количество ежедневных показов каждого иностранного фильма в кинотеатре до 35% от общего числа всех сеансов в день.

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