Депутаты Госдумы предложили развивать коммерческий сбор грибов, ягод и бересты

17 Сент. 23:43 2018-09-17T23:43:59+03:00

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В понедельник, 17 сентября, появилась информация о том, что в России планируется развивать сбор «недревесных и пищевых лесных ресурсов» в коммерческих целях. Речь идет о грибах, бересте, хвое, березовом соке, ягодах и мхе.

Так, группа депутатов уже подготовила и внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который, по задумке его авторов, должен заложить необходимые правовые основы для развития и реализации потенциала отрасли.

В частности, документ, текст которого опубликован на сайте нижней палаты парламента, подразумевает введение кооперативной системы. Другими словами, если закон вступит в силу, то на территории нашей страны появятся пункты скупки и обработки ресурсов, которые будет функционировать на основе кооперации.

Кстати, отметим, идея возрождения кооперативного движения, которое поможет продавать грибы и ягоды, собираемые населением, звучала и раньше. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году с такой инициативой выступали власти Владимирской области.