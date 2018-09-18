2018-09-18T00:18:13+03:00
Экономика

ЕЦБ показал обновленные банкноты в €100 и €200

Купюры получили дополнительные средства защиты от подделки [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Член правления Европейского центрального банка Ив Мерш презентует новые банкноты в 100 и 200 евроЧлен правления Европейского центрального банка Ив Мерш презентует новые банкноты в 100 и 200 евроФото: REUTERS
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Презентация новых банкнот достоинством в 100 и 200 евро прошла в понедельник, 17 сентября, во Франкфурте-на-Майне. В ней принимал участие член правления Европейского центрального банка Ив Мерш.

Он отметил, что, несмотря на новые технологии, наличные все еще остаются самым распространенным средством оплаты на пространстве еврозоны. Новые банкноты дополнены защитными элементами, что делает их подделку весьма затруднительной.

Портрет героини древнегреческой мифологии Европы в виде водяного знака Фото: REUTERS

Портрет героини древнегреческой мифологии Европы в виде водяного знакаФото: REUTERS

Так в качестве водяного знака на них можно увидеть портрет героини древнегреческой мифологии Европы. Цифры «100» и «200» меняют свой свет при поворачивании купюры под разными углами. Также сами банкноты стали немного меньше, однако основная цветовая гамма осталась прежней у каждой банкноты – зеленоватая у 100 евро и желто-коричневая – у 200.

Голографические цифры меняют цвет Фото: REUTERS

Голографические цифры меняют цветФото: REUTERS

Новые банкноты будут пущены в оборот с 28 мая следующего года. До этого времени банки, торговые точки и пункты оказания услуг должны подготовить персонал, автоматы и программное обеспечение к приему новых купюр.

Ранее ЕЦБ запустил в оборот купюры нового поколения номиналом €5, €10, €20 и €50.

Портрет Европы также можно найти в "окошке" с другой стороны купюры Фото: REUTERS

Портрет Европы также можно найти в "окошке" с другой стороны купюрыФото: REUTERS

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