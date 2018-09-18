В Раде высмеяли планы Порошенко закрепить проевропейский курс в конституции

СЕГОДНЯ 01:53 2018-09-18T01:54:18+03:00

В украинском парламенте отметили, что их страну в Евросоюз и НАТО никто не приглашал

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Планы президента Украины Петра Порошенко закрепить курс на евроинтеграцию в конституции республики выглядят смешно и больше похожи на пиар. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины Виктор Бондарь

«Сегодня в угоду выборам нам предлагают в конституцию, как в школьную тетрадку, вносить и убирать вопросы – прописываем мы вступление в НАТО и ЕС или нет. Но это не значит, что нас туда позвали», — сказал он в выступлении на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады, которое транслировал телеканал «Рада».

Депутат уверен, киевская власть своими заявлениями выставляют страну в глупом виде.

«Мы выглядим смешно перед ЕС и НАТО. Мы за них решили, куда мы уже вступаем», – отметил Бондарь.

Напомним, в сентября Порошенко внес в Верховную раду законопроект о закреплении "европейского и евроатлантического направления развития Украины. Он заявл, что закрепление в конституции страны курса на вступление в НАТО – это повод в очередной раз «помахать ручкой» Москве. А 15 сентября он высказал мнение, что Украина переиграла Россию, имея ввиду соглашение об ассоциации с ЕС, которое вступило в силу более года назад.