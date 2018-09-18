В Москве можно будет наблюдать за сближением Луны с Марсом и Сатурном
Жители Москвы смогут до 20 сентября наблюдать в небе Марс и Сатурн, к которым приближается растущая сейчас Луна. Об этом рассказали в столичном планетарии.
Астрономы отмечают, что к полнолунию, которое произойдет 25 сентября, Луна будет восходить сразу после захода Солнца. Она станет прекрасным ориентиром для поиска и наблюдения двух планет на небесном своде.
«Наблюдать это красивое сближение можно будет над юго-западным горизонтом сразу после захода Солнца до 22:45 мск, к этому времени за горизонт скроется Луна и Сатурн», - говорится на сайте планетария.
С 19 и 20 сентября, Луна пройдет недалеко от Марса, который в сентябре хорошо виден над юго-западным горизонтом до полуночи.
В планетарии пожелали москвичам ясной и безоблачной погоды и хороших наблюдений.
Вы также можете ознакомиться с лунным каледарем на сентябрь 2018 года здесь.