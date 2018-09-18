В Москве можно будет наблюдать за сближением Луны с Марсом и Сатурном

СЕГОДНЯ 02:11 2018-09-18T02:11:34+03:00

Растущая на небе Луна будет прекрасно освещать Сатурн и Марс Фото: REUTERS

Природный спутник земли будет восходить над горизонтом сразу после захода солнца

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Жители Москвы смогут до 20 сентября наблюдать в небе Марс и Сатурн, к которым приближается растущая сейчас Луна. Об этом рассказали в столичном планетарии.

Астрономы отмечают, что к полнолунию, которое произойдет 25 сентября, Луна будет восходить сразу после захода Солнца. Она станет прекрасным ориентиром для поиска и наблюдения двух планет на небесном своде.

«Наблюдать это красивое сближение можно будет над юго-западным горизонтом сразу после захода Солнца до 22:45 мск, к этому времени за горизонт скроется Луна и Сатурн», - говорится на сайте планетария.

С 19 и 20 сентября, Луна пройдет недалеко от Марса, который в сентябре хорошо виден над юго-западным горизонтом до полуночи.

В планетарии пожелали москвичам ясной и безоблачной погоды и хороших наблюдений.

Вы также можете ознакомиться с лунным каледарем на сентябрь 2018 года здесь.