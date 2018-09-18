В Москве Lamborghini столкнулась с четырьмя автомобилями

СЕГОДНЯ 03:13 2018-09-18T03:13:40+03:00

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В Москве на Новом Арбате 17 сентября произошло ДТП с участием Lamborghini. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по столице.

По их данным Lamborghini столкнулась с другой иномаркой Audi, после чего налетела на припаркованные автомобили.

«Всего пять машин получили механические повреждения», — уточнили в пресс-службе.

В результате столкновения никто не пострадал. По данным сотрудников ГИБДД, авария произошла из-за того, что один из водителей не уступил дорогу другой машине во время разворота.

Напомним, сайт "КП" рассказывал в понедельник, что на юго-востоке столицы после аварии с участием трех машин в больницу госпитализирован один человек. Столкновение произошло в 17.37 на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара. По предварительным данным, внедорожник «Инфинити» выехал на перекресток на красный свет. В него врезалось такси. От удара иномарку выбросило на третью машину, двигавшуюся в соседнем ряду.