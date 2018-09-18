В Черногории погиб альпинист из России

СЕГОДНЯ 04:20 2018-09-18T04:20:37+03:00

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На севере Черногории в горах погиб альпинист из России. Об этом сообщила Горная служба спасения восточноевропейской страны.

«Гражданин России Антон Верховский 1984 года рождения погиб вечером на горном массиве Дурмитор в районе Увита Греда во время альпинистского похода с группой соотечественников», — цитирует сообщение РИА Новости.

Тело погибшего спустили вниз. Ранее на странице Горной службы спасения в соцсети Facebook сообщалось, что получен сигнал с просьбой о помощи от группы альпинистов. Изначально говорилось о двух пострадавших.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что подобный несчастный случай произошел в том же районе горного массива Дурмитор, 9 мая. Туристическая группа, состоящая из гида и трех россиянок совершала восхождение, когда одна из девушек сорвалась со скалы и погибла.