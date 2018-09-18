2018-09-18T06:20:35+03:00
Экономика

Реализация проекта «Цифровая экономика» потребует 2 трлн рублей

Помимо бюджетных средств, правительство планирует привлечь к финансированию программы дополнительные источники
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин НосковМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин НосковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На реализацию проекта "Цифровая экономика" из бюджета потребуется выделить около двух триллионов рублей. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

"Сейчас мы закладываем порядка 2 трлн рублей: 1 трлн 80 млрд рублей - это дополнительные бюджетные средства, и рассчитываем как минимум на такую же сумму по внебюджетным источникам", - рассказал он.

По словам Носкова, частично внебюджетные источники уже определены. Так проект будет реализовываться через конкурсы. Министр выразил надежду, что благодаря им на финансирование будут поступать суммы даже выше, чем заложены в программу изначально, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по реализации национальных проектов, «Цифровая экономика» в целом получила одобрение. Возник ряд технических разногласий, которые будут доработаны в ближайшее время.

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