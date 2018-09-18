Помпео: В 2019 году США планируют принять до 30 тысяч беженцев

СЕГОДНЯ 07:14 2018-09-18T07:14:46+03:00

Кроме того, Госдепартамент рассмотрит 280 тысяч прошений о предоставлении убежища

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В новом 2019 финансовом году Соединенные Штаты планируют принять у сеюя до 310 тысяч беженцев и претендентов на получение убежища. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

Он уточнил, что во временных лагерях на территории страны расселят около 30 тысяч беженцев, а также Госдеп рассмотрит более 280 тысяч заявлений на получение убежища в США.

Помпео отметил, что сейчас в штатах находятся более 800 тысяч претендентов на получение убежища, которые ждут, когда их прошения будут обработаны.

Отметим, что 2019 финансовый год в США начнется 1 октября 2018 года.

Как писал сайт «КП», осенью 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий квоту на прием не более 45 тысяч беженцев в 2018 финансовом году, который завершится 30 сентября. По данным Госдепартамента, всего при нынешнем президенте в стране приняли чуть более 29 тысяч беженцев, что является самым низким показателем за последние 15 лет.

Трамп неоднократно признавался, что считает беженцев угрозой национальной безопасности страны и настаивает на ужесточении миграционного законодательства Штатов.