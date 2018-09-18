2018-09-18T07:26:26+03:00
Политика

Трамп поручил рассекретить ряд документов по «российскому делу»

Соответствующий запрос ранее поступил в Белый дом от нескольких комитетом Конгресса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский лидер Дональд ТрампАмериканский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал рассекретить некоторые данные, непосредственно относящиеся к так называемому "российскому делу". Соответствующее поручение было дано после получения Белым домом запроса от ряда комитетов Конгресса, а также с целью "соблюдения прозрачности" хода расследования.

Исполнением распоряжения займутся сотрудники министерства юстиции, Национальной разведки и ФБР.

Известно, что в открытом доступе окажутся переписки бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба, экс-агента Питера Стржока, юриста ФБР Лисы Пейдж и бывшего чиновника Минюста Брюса Ора. На сайте Белого дома сообщается, что перед публикацией их не планируют подвергать редактуре.

Кроме того, будут обнародованы все отчеты спецслужб по интервью с Брюсом Ором и с запросами Картера Пейджа в FISA (Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки), а также страницы с 10 по 12 и с 17 по 34 судебного заявления в рамках этого дела.

Стоит отметить, что, как писал сайт kp.ru, ранее документы рассекретило и российское министерство обороны. Были опубликованы доказательства причастности Украины к авиакатастрофе 2014 года. Тогда в небе над Донбассом сбили малайзийский Боинг МН17.

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