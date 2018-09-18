Жители разрушенной сирийской Дарии стали возвращаться в свои дома

СЕГОДНЯ 07:47 2018-09-18T07:47:06+03:00

Пригород Дамаска Дария освободили два года назад, однако он был закрыт все это время Фото: REUTERS

Только за последние сутки в город въехали более 22 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Жители населенного пункта Дария в пригороде Дамаска, который был разрушен боевиками и освобожден два года назад, начали постепенно возвращаться в свои дома. Данную информацию подтвердил представитель местной администрации Мухаммед Абу Зияд.

"Мы, как представители власти, члены администрации, встречаем здесь жителей города, которые решили вернуться. Только за один день приехали 22 тысячи человек", - сказал чиновник, подчеркнув, что до начала боевых действий в городе проживали 365 тысяч человек.

На данный момент желание вернуться изъявили более 200 тысяч беженцев. По приезду они могут осмотреть свои дома, чтобы убедиться в их пригодности, а при необходимости проведения ремонта, власти предоставят временное жилье.

Уже сейчас восстановительные работы завершены в таких значимых учреждениях, как милиция и поликлиника. Кроме того, в городе проведено разминирование, продолжается укладка дорог, возведение социальных объектов и ремонт электросетей и водопровода. Отдельные районы населенного пункта уже подключены к сети. Также в пяти отремонтированных школах начался учебный год.

Что касается оставшихся в городе бывших боевиков, то к настоящему моменту урегулирован статут порядка 1,4 тысяч из них, сообщает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этой ночью в Сирии пропал российский самолет, который возвращался на базу Хмеймим. На его борту находились 14 военнослужащих, о судьбе которых до сих пор ничего неизвестно.