На Украине считают, что база на Азовском море предоставит шанс вернуть Крым
Украина способна построить военно-морскую базу на Азовском море в течение двух ближайших лет. Такое мнение высказал ветеран украинской внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.
Он считает, что такое военное укрепление побережья Азовского моря станет серьезным подспорьем для решения вопроса по возвращению Крыма под контроль киевских властей.
"Наш агрессивный <...> сосед вынужден будет пойти на уступки, сесть за стол переговоров, и в контексте тех же минских договоренностей и международного права решить те вопросы, которые существуют. Главное - убраться с Донбасса и Крыма", - заявил генерал-лейтенант.
Он признал, что российский флот гораздо мощнее украинского, но отметил неспособность ВМФ РФ использовать силы на полную из-за мелководья на Азовском море. Кроме того, киевские власти рассчитывают на поддержку США и отдельных стран Евросоюза. Уже сейчас между украинцами и американцами существует договоренность об укреплении обороноспособности первых в рамках защиты морского и воздушного пространства, передает "Обозреватель".
Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко предостерег своих соотечественников от попыток вернуть Крым под свой контроль силовым методом. Политик заявил, что попытка "оторвать" полуостров от России приведет к тому, что Украина просто "закончится".
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