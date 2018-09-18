2018-09-18T08:14:12+03:00
Политика

На Украине считают, что база на Азовском море предоставит шанс вернуть Крым

Сейчас в Киеве рассчитывают на то, что созданию военно-морского объекта поспособствуют американские и западные партнеры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украина все еще надеется вернуть Крым под свой контрольУкраина все еще надеется вернуть Крым под свой контрольФото: Евгения ГУСЕВА
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Украина способна построить военно-морскую базу на Азовском море в течение двух ближайших лет. Такое мнение высказал ветеран украинской внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Он считает, что такое военное укрепление побережья Азовского моря станет серьезным подспорьем для решения вопроса по возвращению Крыма под контроль киевских властей.

"Наш агрессивный <...> сосед вынужден будет пойти на уступки, сесть за стол переговоров, и в контексте тех же минских договоренностей и международного права решить те вопросы, которые существуют. Главное - убраться с Донбасса и Крыма", - заявил генерал-лейтенант.

Он признал, что российский флот гораздо мощнее украинского, но отметил неспособность ВМФ РФ использовать силы на полную из-за мелководья на Азовском море. Кроме того, киевские власти рассчитывают на поддержку США и отдельных стран Евросоюза. Уже сейчас между украинцами и американцами существует договоренность об укреплении обороноспособности первых в рамках защиты морского и воздушного пространства, передает "Обозреватель".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко предостерег своих соотечественников от попыток вернуть Крым под свой контроль силовым методом. Политик заявил, что попытка "оторвать" полуостров от России приведет к тому, что Украина просто "закончится".

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