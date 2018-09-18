Индия продолжит сотрудничать с Россией, несмотря на санкции США

СЕГОДНЯ 08:32 2018-09-18T08:32:55+03:00

В Нью-Дели намерены отстаивать свое право на независимое установление отношений с другими государствами

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Введенные Соединенными Штатами односторонние санкции против России никак не повлияют на сотрудничество Москвы и Нью-Дели в сфере обороны. Такое заявление сделала глава военного ведомства республики Индии Нирмала Ситараман.

"Индия отстаивает свой суверенитет, касающийся ее отношений с другими государствами. Мы будем отстаивать его со всей серьезностью", - сказала министр.

Она подчеркнула, что переговоры по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400 почти завершены, передает газета The Asian Age.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, РФ должна начать поставлять ЗРС в Индию уже в 2020 году. Против этой сделки активно выступают Соединенные Штаты.

Между тем, ранее стало известно, что Индия не собирается останавливаться на покупке только комплексов "Триумф" и планирует приобрести еще четыре новейших российских фрегата проекта 11356.