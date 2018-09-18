2018-09-18T08:59:21+03:00
Политика

"Дипломатия работает": В Иране оценили соглашение РФ и Турции по Идлибу

Глава МИД Исламской Республики Джавад Зариф подчеркнул, что встреча Путина и Эрдогана помогла предотвратить войну
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Ирана Джавад ЗарифГлава МИД Ирана Джавад ЗарифФото: REUTERS
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Переговоры лидеров Ирана, Турции и России, которые на протяжении последних нескольких недель находились в довольно активной стадии, способствовали предотвращению проведения военной операции в сирийском Идлибе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

"Интенсивные и ответственные переговоры в последние несколько недель во время моих визитов в Анкару и Дамаск, которые продолжились на саммите России, Ирана и Турции в Тегеране и встречей в Сочи помогли предотвратить войну в Идлибе и подтвердили решимость бороться с экстремизмом. Дипломатия работает", - написал глава внешнеполитического ведомства в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин провел трехчасовые переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых было решено создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции в провинции Идлиб. Контролировать эту зону будут совместно российская и турецкая военные полиции.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, к 10 октября планируется осуществить вывод с данной территории всего тяжелого вооружения.

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