Ким Чен Ын лично встретил президента Южной Кореи в аэропорту Пхеньяна
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил лично встретить своего высокопоставленного гостя президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который прилетел в Пхеньян для участия в третьем межкорейском саммите. Глава государства заранее прибыл в международный аэропорт, где ожидал коллегу, стоя на красной дорожке вместе с супругой.
При этом западные издания отмечают, что такой прием стал для всех сюрпризом, потому что о присутствии Ким Чен Ына на торжественной церемонии не сообщалось.
Ким Чен Ын встретил президента Южной Кореи в аэропорту ПхеньянаФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Между тем, при встрече лидеры с улыбкой пожали друг другу, а после тепло обнялись. Так же поступили и их жены. После этого политики проследовали к автомобилям, окруженные толпой местных жителей в традиционных нарядах и почетным караулом с военным оркестром.
Известно, что в составе южнокорейской делегации в Пхеньян прибыли порядка 110 человек. Кроме того, как писал сайт kp.ru, ранее 16 сентября в КНДР уже были направлено более 90 сеульских чиновников.
Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»