2018-09-18T09:22:20+03:00
Политика

Ким Чен Ын лично встретил президента Южной Кореи в аэропорту Пхеньяна

Приветствуя друг друга, главы государств пожали друг другу руки и тепло обнялись
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мун Чжэ Ин прилетел в КНДР в сопровождении делегации в составе порядка 110 человекМун Чжэ Ин прилетел в КНДР в сопровождении делегации в составе порядка 110 человекФото: REUTERS
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Лидер КНДР Ким Чен Ын решил лично встретить своего высокопоставленного гостя президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который прилетел в Пхеньян для участия в третьем межкорейском саммите. Глава государства заранее прибыл в международный аэропорт, где ожидал коллегу, стоя на красной дорожке вместе с супругой.

При этом западные издания отмечают, что такой прием стал для всех сюрпризом, потому что о присутствии Ким Чен Ына на торжественной церемонии не сообщалось.

Ким Чен Ын встретил президента Южной Кореи в аэропорту Пхеньяна Фото: REUTERS

Ким Чен Ын встретил президента Южной Кореи в аэропорту ПхеньянаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Между тем, при встрече лидеры с улыбкой пожали друг другу, а после тепло обнялись. Так же поступили и их жены. После этого политики проследовали к автомобилям, окруженные толпой местных жителей в традиционных нарядах и почетным караулом с военным оркестром.

Известно, что в составе южнокорейской делегации в Пхеньян прибыли порядка 110 человек. Кроме того, как писал сайт kp.ru, ранее 16 сентября в КНДР уже были направлено более 90 сеульских чиновников.

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