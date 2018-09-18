До 30% россиян могут лишиться работы из-за автоматизации

СЕГОДНЯ 09:52 2018-09-18T09:52:15+03:00

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Развитие технологий, повсеместная автоматизация процессов и внедрение роботов оставит без текущих рабочих мест до 75 млн человек к 2020 году. Такой вывод содержится в докладе «Будущее рабочих мест 2018», выпущенном Всемирным экономическим форумом (WEF), Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

По итогам 2017 года на машины и алгоритмы приходилось 29% рабочего времени, потраченного на создание товаров и услуг. В 2022 году этот показатель достигнет 42%, в 2025 — уже 52%.

В то же время, считают аналитики, автоматизация не станет причиной дисбаланса на рынке труда — наоборот, новые технологии позволят создать до 133 млн новых рабочих мест, считают аналитики. Дело в том, что лишь менее четверти рабочих мест могут быть автоматизированы на 70% и больше. Зачастую оказывается выгоднее не замещать людей роботами и алгоритмами, а дополнять новые технологии грамотными кадрами.

Главными новшествами, которые определят экономический ландшафт в ближайшей перспективе, станут высокоскоростной мобильный интернет, повсеместное использование больших данных, искусственный интеллект и облачные технологии.

Впрочем, далеко не все компании готовы вложиться в переподготовку кадров и их адаптацию к новым технологическим инструментам. В России доля таких работодателей меньше, чем в среднем в мире, большинство из них (86%) предпочтут нанять новых, более квалифицированных сотрудников. Также в качестве варианта решения проблемы с изменением структуры рабочих мест многими рассматривается использование пула временных специалистов.

«В России, по самым скромным оценкам, может быть сокращено до 30 процентов персонала практически во всех секторах. Два основных фактора, которые будут влиять на это, — низкая производительность труда и появление новых технологий», - цитирует «Лента.ру» руководителя проекта Strategy Partners в России Алексея Праздничных.