Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 32 человек

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-18T11:50:41+03:00

20 тысяч человек эвакуированы в пункты временного содержания

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Жертвами мощного урагана «Флоренс» В Америке стали, по меньшей мере, 32 человека. Новые данные предоставили местные власти.

Отмечается, что наибольшее число пострадавших наблюдается в штате Северная Каролина. Именно здесь стихия задела наибольшее число жилых районов, в результате, урагана здесь погибли 25 человек.

Еще одним штатом, на который шторм обрушился сильнее, чем на другие, является Южная Каролина. Кроме того, еще об одном погибшем сообщили в администрации штата Вирджиния.

Отмечается, что в результате наводнения, вызванного стихией, без электроснабжения остались порядка 900 тысяч человек. 20 тысяч человек были эвакуированы из зон бедствия и получили временное убежище, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что в настоящее время режим ЧС объявлен в четырех штатах Америки: в Северной и Южной Каролине, Мэриленде и Вирджинии.