2018-09-18T12:47:30+03:00
Телевизор

“Игра престолов” получила премию Эмми как лучший драматический сериал

В борьбе за главную номинацию она обошла сериалы “Американцы”, “Очень странные дела” и “Рассказ служанки”
Лиза АЛИ
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Джордж Мартин и создатели сериала "Игра престолов" с наградами "Эмми".Джордж Мартин и создатели сериала "Игра престолов" с наградами "Эмми".Фото: REUTERS
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Телевизионную премию “Эмми” в категории “Лучший драматический сериал” получила “Игра престолов”. Церемония награждения проходила в Лос-Анджелесе.

В борьбе за главную номинацию премии телесага обошла таких конкурентов как сериал “Американцы”, “Рассказ служанки”, “Очень странные дела”, “Мир Дикого Запада”, “Это мы” и “Корона”,

Также “Игра престолов” взяла приз за “Лучшие специальные визуальные эффекты”. А актер Питер Динклейдж, сыгравший полюбившегося всем Тириона Ланнистера, получил номинацию “Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале”.

Напомним, на данный момент вышло 7 сезонов “Игры престолов” - легендарного телесериала, снятого по романам “Песнь Льда и Огня” Джорджа Р. Р. Мартина. Изначально выход финального, восьмого сезона, планировался в начале следующего года, но позже организаторы сообщили о его переносе на лето 2019 года.

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