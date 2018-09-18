“Игра престолов” получила премию Эмми как лучший драматический сериал
Телевизионную премию “Эмми” в категории “Лучший драматический сериал” получила “Игра престолов”. Церемония награждения проходила в Лос-Анджелесе.
В борьбе за главную номинацию премии телесага обошла таких конкурентов как сериал “Американцы”, “Рассказ служанки”, “Очень странные дела”, “Мир Дикого Запада”, “Это мы” и “Корона”,
Также “Игра престолов” взяла приз за “Лучшие специальные визуальные эффекты”. А актер Питер Динклейдж, сыгравший полюбившегося всем Тириона Ланнистера, получил номинацию “Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале”.
Напомним, на данный момент вышло 7 сезонов “Игры престолов” - легендарного телесериала, снятого по романам “Песнь Льда и Огня” Джорджа Р. Р. Мартина. Изначально выход финального, восьмого сезона, планировался в начале следующего года, но позже организаторы сообщили о его переносе на лето 2019 года.