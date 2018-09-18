СЕГОДНЯ 13:18 2018-09-18T13:18:17+03:00

Ранее в столице прошла церемония инаугурации градоначальника, в ходе которой избранный мэр Сергей Собянин официально вступил в должность

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Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Во вторник состоялась церемония инаугурации градоначальника, в ходе которой избранный глава столицы принес торжественную присягу на Уставе города.

«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей», - произнес Собянин.

После этого, согласно уставу, избранный мэр официально приступил к исполнению обязанностей градоначальника.

Напомним, выборы мэра Москвы состоялись в Единый день голосования 9 сентября. Сергей Собянин одержал победу в первом туре, заручившись поддержкой 70,17% избирателей при явке 30,9%. Ближайший соперник Собянина, выдвиженец от КПРФ Вадим Кумин, получил 11,38% голосов.