Каждый пятый россиянин гоняется за скидками и распродажами
Россияне стараются экономить на своих ежедневных тратах. Стремление найти дешевле свойственно людям в возрасте от 25 до 44 лет.
Каждый пятый человек гоняется за перечеркнутыми ценниками и скидками, а после того, как сравнил все цены, совершает покупку. Такие данные обнародовал сервис Mail.Ru Research и сервиса объявлений «Юла».
85% опрошенных людей признались, что ищут скидки и не только в интернет-магазинах, но и в традиционных торговых точках, обшаривая торговые центы и аутлеты.
Экономисты признаются, что это логичная статистика, так как с 2014 года в стране заметно сократились реальные доходы населения. Чтобы не отказываться от привычного уровня жизни, люди вынуждены искать товары по более доступным ценам.
Кстати, онлайн-магазины, которые предлагают скидки своим клиентам, получают на 26% больше просмотров, чем конкуренты. Но высокая посещаемость вовсе не гарантия того, что клиент сделает покупку. 88% опрошенных признаются, что прежде, чем оплатить товар сравнивают ценник в нескольких других магазинах.
Такая бережливость свойственна как мужчинам, так и женщинам.
И только 12% респондентов сразу покупают товар со скидкой, не тратя время на поиск более выгодного варианта, пишет газета «Известия».