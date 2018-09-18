2018-09-18T13:21:49+03:00
Экономика

Каждый пятый россиянин гоняется за скидками и распродажами

Перечеркнутые ценники становятся главным аргументом для совершения покупки. А больше всего склонны экономить люди в возрасте от 25 до 44 лет
Ася РОМАНЧУК
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Каждый пятый россиянин стремится сэкономить на покупкахКаждый пятый россиянин стремится сэкономить на покупкахФото: Иван ПРОХОРОВ
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Россияне стараются экономить на своих ежедневных тратах. Стремление найти дешевле свойственно людям в возрасте от 25 до 44 лет.

Каждый пятый человек гоняется за перечеркнутыми ценниками и скидками, а после того, как сравнил все цены, совершает покупку. Такие данные обнародовал сервис Mail.Ru Research и сервиса объявлений «Юла».

85% опрошенных людей признались, что ищут скидки и не только в интернет-магазинах, но и в традиционных торговых точках, обшаривая торговые центы и аутлеты.

Экономисты признаются, что это логичная статистика, так как с 2014 года в стране заметно сократились реальные доходы населения. Чтобы не отказываться от привычного уровня жизни, люди вынуждены искать товары по более доступным ценам.

Кстати, онлайн-магазины, которые предлагают скидки своим клиентам, получают на 26% больше просмотров, чем конкуренты. Но высокая посещаемость вовсе не гарантия того, что клиент сделает покупку. 88% опрошенных признаются, что прежде, чем оплатить товар сравнивают ценник в нескольких других магазинах.

Такая бережливость свойственна как мужчинам, так и женщинам.

И только 12% респондентов сразу покупают товар со скидкой, не тратя время на поиск более выгодного варианта, пишет газета «Известия».

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