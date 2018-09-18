2018-09-18T13:27:03+03:00
Экономика

Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цен на газ

Конкретный темп рост стоимости "голубого топлива" для жителей незалежной пока обсуждается
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украина начнет постепенно повышать цены на газ для населенияУкраина начнет постепенно повышать цены на газ для населенияФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Украинские власти смогли договориться с Международным валютным фондом о постепенном повышении цен на газа для населения страны. Такое заявление сделал глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев во время выступления на форуме Европейской Бизнес Ассоциации

"Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года - есть", - сказал бизнесмен.

При этом, он уточнил, что конкретный темп роста стоимости "голубого топлива" пока обсуждается, передает УНИАН.

Напомним, что Украина обязана повысить цены на газ, чтобы выполнить требование американского Госдепартамента в рамках соглашения с МВФ. Лишь в этом случае фонд предоставит Киеву очередной транш.

Однако за последние годы тарифы на топливо на Украине и так росли неимоверными темпами. В 2013-м году тысяча кубометров газа стоила 725 гривен (примерно 90 долларов), а в 2016-м - 6 879 гривен (255 долларов по курсу 27 гривен за $1).

Сайт kp.ru писал о том, что в Институте национальной энергетики уже раскритиковали решение властей о повышении цен для населения. Там уверены, что при таком исходе граждане просто физически не сможет оплачивать счета.

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