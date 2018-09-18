2018-09-18T13:35:50+03:00
Политика

Константинопольский патриархат заявил о непризнании анафемы Мазепы

По мнению архиепископа Телмисского Иова, гетман войска Запорожского был отлучен от церкви по политическим мотивам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вселенский патриархат никогда не признавал канонической анафему гетмана Ивана МазепыВселенский патриархат никогда не признавал канонической анафему гетмана Ивана МазепыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Константинопольская православная церковь никогда не признавала канонической анафему, наложенную Московским патриархатом на украинского военачальника Ивана Мазепу. Такое заявление сделал представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Телмисский Иов.

"Она была наложена по политическим мотивам, как средство политико-идеологических репрессий, и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин", — сказал священнослужитель.

По его словам, после эмиграции гетман войска Запорожского исповедовался у православных священников Вселенского патриархата, а перед самой смертью получил отпущение грехов. После он был отпет и похоронен по православному обряду в церкви городка Варнице, а потом перезахоронен в центральном соборе Свято-Георгиевского монастыря города Галац. Уже там местный митрополит отслужил заупокойную службу по усопшему.

"Можем говорить, что Иван Мазепа умер как верующий Матери-Церкви, Вселенского патриархата", — цитирует издание "Главком" Телмисского Иова.

Напомним, что гетман был отлучен от церкви в ноябре 1708 года после того, как его обвинили в государственной измене.

Сайт kp.ru писал о том, что, по мнению председателя "Русской общины" Полтавы Виктора Шестокова, "Мазепа" является "интернациональным антироссийским проектом", которому более 300 лет. Сначала гетман появился в школьных украинских учебниках, потом - в институтских, а в середине 90-х его изобразили на самых ходовых купюрах в десять гривен. Потом начали появляться улицы имени военачальника, и даже была учреждена государственная награда "Крест Ивана Мазепы". Таким образом предателя Родины буквально реабилитировали в глаза украинцев.

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