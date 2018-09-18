После крушение российского Ил-20 у берегов Сирии в МИД РФ вызвали посла Израиля

СЕГОДНЯ 13:37 2018-09-18T13:37:55+03:00

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Посла Израиля вызвали в МИД РФ в связи с крушением российского самолета Ил-20, сбитого у берегов Сирии. Об этом сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Как сообщал сайт «КП», 17 сентября около 23:00 российский самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.

В Минобороны РФ уточнили, что воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии, связь с самолетом была прервана во время атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в этой провинции.

По данным российского оборонного ведомства, израильские истребители использовали Ил-20 в качестве прикрытия во время своего налета. В результате самолет ВКС РФ был принят за враждебное воздушное судно и сбит сирийским комплексом ПВО С-200. Все находившиеся на борту члены экипажа погибли.

Российские военные охарактеризовали действия израильской авиации как безответственные и «абсолютно не отвечающие духу партнерства» между Москвой и Тель-Авивом.

Ранее посольство еврейского государства отказалось от каких-либо комментариев по поводу инцидента с российским Ил-20 в небе над Сирией.