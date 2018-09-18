2018-09-18T13:49:51+03:00
Общество

Магазины в центре Москвы присоединятся к системе tax free

Нововведение коснется самых популярных у туристов улиц
Лиза АЛИ
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Нововведение коснется магазинов на самых популярных среди туристов улицах.Нововведение коснется магазинов на самых популярных среди туристов улицах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Магазины на центральных улицах Москвы присоединятся к системе tax free. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Расширен перечень участников эксперимента по компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров, - сообщается на сайте правительства.

Нововведение коснется самых популярных среди туристов улиц - Кузнецкий Мост, Никольская, Большая Дмитровка, Петровка, Новый Арбат, а также мекки столичного люкса - Столешникова переулка. В правительстве уверены, что такие меры помогут увеличить доходы в туристической области.

Напомним, систему tax free начали тестировать в некоторых регионах России в апреле этого года. Вернуть свои “кровные” могут почти все иностранцы. Исключение - граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз - Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия.

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