Индия отложила введение пошлин на американские товары

СЕГОДНЯ 13:47 2018-09-18T13:47:58+03:00

Нью-Дели пока не стал отвечать на введение Вашингтоном пошлин на ввоз индийской стали и алюминия Фото: REUTERS

В Нью-Дели все еще рассчитывают договориться с Вашингтоном о снижении тарифов на сталь и алюминий

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Власти Индии во второй раз отложили введение дополнительных пошлин на ввоз в страну ряда американских товаров. Новые тарифы должны были вступить в силу в этот вторник, 18 сентября, однако были отложены до 2 ноября.

По данным газеты The Economic Times, сейчас Нью-Дели продолжает переговоры с Вашингтоном по поводу смягчения или отмены установленных ранее тарифов на ввоз в США индийской стали и алюминия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты ввели новые импортные пошлины в 25% для стали и 10% для алюминия в марте этого года. Такое решение в Белом доме объяснили защитой национальных интересов.

В июне Индия сообщила о намерении повысить ввозные пошлины на 29 видов американских товаров из в ответ на такие действия США. Речь шла об увеличении тарифов на ввоз нута - до 60%, чечевицы - до 30%, артемию - до 15% и другой продукции.