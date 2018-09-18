Индия отложила введение пошлин на американские товары
Власти Индии во второй раз отложили введение дополнительных пошлин на ввоз в страну ряда американских товаров. Новые тарифы должны были вступить в силу в этот вторник, 18 сентября, однако были отложены до 2 ноября.
По данным газеты The Economic Times, сейчас Нью-Дели продолжает переговоры с Вашингтоном по поводу смягчения или отмены установленных ранее тарифов на ввоз в США индийской стали и алюминия.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты ввели новые импортные пошлины в 25% для стали и 10% для алюминия в марте этого года. Такое решение в Белом доме объяснили защитой национальных интересов.
В июне Индия сообщила о намерении повысить ввозные пошлины на 29 видов американских товаров из в ответ на такие действия США. Речь шла об увеличении тарифов на ввоз нута - до 60%, чечевицы - до 30%, артемию - до 15% и другой продукции.