2018-09-18T14:25:19+03:00
Общество

Суд арестовал дом и земельный участок экс-гендиректора НПО имени Лавочкина

Адвокат фигуранта дела о хищении в Роскосмосе Сергея Лемешевского уже обжаловал решение об аресте недвижимости
Дарья ИВАШКИНА
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Экс-гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский. Фото: пресс-служба НПО имени ЛавочкинаЭкс-гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский. Фото: пресс-служба НПО имени Лавочкина
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Во вторник, 18 сентября, Бабушкинский суд Москвы арестовал загородный дом и земельный участок в Подмосковье, которые принадлежат бывшему генеральному директору научно-производственного объединения (НПО) имени Семена Лавочкина Сергею Лемешевскому.

Между тем, как отметил адвокат обвиняемого в хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос» Иван Тучков, он уже обжаловал решение об аресте недвижимости. При этом юрист подчеркнул, что дом и участок, о которых идет речь, были приобретены семьей его подзащитного задолго до совершения инкриминируемого ему преступления, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, помимо Лемешевского фигурантами дела о хищении средств у корпорации космической деятельности являются глава дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков. Все они в настоящее время находятся под стражей. Кроме того, ранее суд также арестовал 200 миллионов рублей, принадлежащих Третьякову.

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