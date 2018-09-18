Суд арестовал дом и земельный участок экс-гендиректора НПО имени Лавочкина
Во вторник, 18 сентября, Бабушкинский суд Москвы арестовал загородный дом и земельный участок в Подмосковье, которые принадлежат бывшему генеральному директору научно-производственного объединения (НПО) имени Семена Лавочкина Сергею Лемешевскому.
Между тем, как отметил адвокат обвиняемого в хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос» Иван Тучков, он уже обжаловал решение об аресте недвижимости. При этом юрист подчеркнул, что дом и участок, о которых идет речь, были приобретены семьей его подзащитного задолго до совершения инкриминируемого ему преступления, передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, помимо Лемешевского фигурантами дела о хищении средств у корпорации космической деятельности являются глава дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков. Все они в настоящее время находятся под стражей. Кроме того, ранее суд также арестовал 200 миллионов рублей, принадлежащих Третьякову.