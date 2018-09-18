2018-09-18T14:23:11+03:00
Политика

Песков: Кремль не уполномочен давать оценку выборам в Приморье

По словам пресс-секретаря президента РФ, руководство страны полностью ориентируется на решения ЦИК
Денис СУХОВ
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Песков: Кремль не уполномочен давать оценку выборам в ПриморьеПесков: Кремль не уполномочен давать оценку выборам в ПриморьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кремль не уполномочен давать оценку ситуации с выборами губернатора в Приморье. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль не полномочен оценивать чистоту состоявшихся выборов. Также чистоту состоявшихся выборов не полномочны оценивать никакие другие ведомства, кроме как Центральная избирательная комиссия, поэтому Кремль в своих оценках ориентируется исключительно на ЦИК», - подчеркнул Песков.

Также представитель главы государства отметил, что в ближайшие дни в графике президента Владимира Путина не предусмотрена встреча с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым.

Напомним, второй тур губернаторских выборов состоялся в Приморье в воскресенье, 16 сентября. Поначалу уверенное лидерство удерживал председатель организации «Дети войны», кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако после обработки 99,16% бюллетеней вперед с небольшим отрывом вырвался врио главы региона Андрей Тарасенко.

По итогам обработки 100% бюллетеней, Тарасенко набрал 49,55% или 253,2 тыс. голосов, а Ищенко - 48,06% или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата выдвинули взаимные обвинения в фальсификации выборов и подали десятки жалоб на нарушения в ходе голосования, результаты которого были признаны недействительными на 13 участках во Владивостоке.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова заверила, что окончательные итоги выборов не будут подводить до тех пор, пока не рассмотрят все поступившие жалобы.

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