Ивангай вместо Пушкина. Россияне предпочитают соцсети литературе

СЕГОДНЯ 14:44 2018-09-18T14:45:22+03:00

Большинство опрошенных признались, что со смартфоном они проводят куда больше времени, чем с книгой

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Россияне гораздо чаще читают новости в соцсетях, чем художественную литературу. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респондентов просили ответить только на один вопрос - что они читали за последнюю неделю. Самым популярным ответом стало “новости в социальных сетях (39%) и в СМИ (38%)”. Художественная литература заняла второе место - так ответили 34% опрошенных. Еще 30% высказались за профессиональную и научную литературу. Ровно четверть признались в пристрастии к различным блогам.

Отмечается, что чаще “художку” читают в Москве и Санкт-Петербурге - в мегаполисах этот вариант ответа выбрала почти половина опрошенных. Также художественная литература куда популярнее среди женщин (38%), нежели среди мужчин (28%).

Новости в соцсетях в основном предпочитает молодежь: 56% среди 18-24-летних и только 27% в группе людей "за 60". Люди постарше чаще читают новости в СМИ (43%), а вот среди молодежи прессой интересуется только 29%.