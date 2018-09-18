2018-09-18T14:57:45+03:00
Политика

Патрушев рассказал о попытках террористов создать "спящие" ячейки в РФ

Экстремистские организации продолжают направлять в нашу страну опытных боевиков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Секретарь Совета безопасности России Николай ПатрушевСекретарь Совета безопасности России Николай ПатрушевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Международные террористические организации принимают попытки создания в России так называемых "спящих" ячеек. При этом для их формирования привлекаются наиболее опытные боевики. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время совещания, которое проходит в Нарьян-Маре Ненецкого-автономного округа.

"Вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов и территорий остаются под пристальным вниманием спецслужб, правоохранительных органов и антитеррористических комиссий", - заверил политик.

Он подчеркнул, что спецслужбы продолжат использовать положительной опыт многоплановой антитеррористической работы, который был получен во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, а также потребовал тщательно анализировать эффективность принимаемых в этой сфере мер.

Такие слова были сказаны, поскольку руководители ряда организаций недостаточно ответственно подходят к выполнению установленных требований по безопасности. Например, в Северо-Западном федеральном округе было выявлено почти 14 тысяч нарушений антитеррористической защищенности объектов, за что к ответственности уже привлечены более 2,5 тысяч человек, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне в Хакасии раскрыли террористическую ячейку, члены которой вербовали людей в ряды запрещенной в РФ экстремистской организации "Джамаат ат-таухид валь-джихад".

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