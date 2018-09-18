2018-09-18T15:09:55+03:00
В мире

Израиль возложил вину за сбитый российский Ил-20 на Сирию, Иран и «Хезболлу»

Армия еврейского государства отрицает свою ответственность за крушение воздушного судна
Дарья ИВАШКИНА
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Израиль возложил вину за сбитый российский Ил-20 на Сирию, Иран и «Хезболлу»Израиль возложил вину за сбитый российский Ил-20 на Сирию, Иран и «Хезболлу»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 18 сентября, армия Израиля сделала заявление в связи с крушением российского Ил-20 у берегов Сирии.

В частности, военные заверили, что скорбят в связи с гибелью экипажа самолета РФ, однако виновными в случившемся себя не считают. При этом еврейское государство обвинило в крушении воздушного судна Сирию, Иран и движение «Хезболла».

«Израиль возлагает полную ответственность на режим Асада за это. Израиль также считает, что Иран и "Хезболла" несут ответственность за этот трагический инцидент», - говорится в заявлении израильской армии.

Между тем военные еврейского государства признали, что минувшей ночью их авиация действительно бомбила один из военных объектов в арабской республике. «Ночью истребители ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил, где осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению "Хезболла" в Ливане», - утверждают в Израиле.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 17 сентября, российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, пропал с радаров: связь с воздушным судном прервалась, когда он находился над акваторией Средиземного моря в 35-ти километрах от берегов Сирии.

А чуть позже в Минобороны РФ заявили, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. При этом в ведомстве вину за случившееся возложили на израильские истребители, которые использовали Ил-20 в качестве прикрытия во время своего налета и подставили его под огонь комплекса С-200.

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