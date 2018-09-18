2018-09-18T15:15:25+03:00
Политика

Турция усилит военное присутствие в Идлибе в рамках соглашения с РФ

Таким образом данный сирийский регион будет зачищен от террористов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Турция намерена отправить в сирийский Идлиб дополнительный военный контингентТурция намерена отправить в сирийский Идлиб дополнительный военный контингентФото: REUTERS
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В скором времени Турция направит в сирийскую провинцию Идлиб дополнительный военный контингент. Такие меры принимаются в рамках заключенного с Россией соглашения о создании демилитаризованной зоны в этом регионе. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, сначала войска выведут из Идлиба боевиков и тяжелое вооружение, оставив лишь мирных жителей и умеренной оппозицию с небольшим количеством легкого оружия.

"Турция и Россия будут вместе контролировать этот процесс. Нам нужно будет ввести в Идлиб дополнительные военные силы. Таким образом, этот регион будет очищен от террористов", — сказал глава ведомства.

Чавушоглу подчеркнул, что российская сторона взяла на себя ответственность за недопущение проведения Дамаском операции в регионе, передает РИА Новости.

Напомним, что в понедельник, 17 сентября, в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Эрдогана. В ходе трехчасовых переговоров политики договорились создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе.

Сайт kp.ru писал о том, что вывод всего тяжелого вооружения из провинции планируется осуществить к 10 октября 2018 года, а через пять дней после этого в регионе должна появится сама зона.

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