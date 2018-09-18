2018-09-18T15:37:10+03:00
Авто

ЕК расследует наличие возможного сговора между BMW, Volkswagen и Daimler

В Брюсселе считают, что немецкие автопроизводители могли договориться не конкурировать друг с другом в сфере разработок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Еврокомиссия начала расследование против BMW и еще нескольких немецких концерновЕврокомиссия начала расследование против BMW и еще нескольких немецких концерновФото: REUTERS
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Европейская комиссии решила расширить расследование в отношении немецких автоконцернов BMW, Daimler, Volkswagen и его дочки Audi. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

"Комиссия проведет более тщательное расследование с целью установить, договорились ли BMW, Daimler и VW не конкурировать друг с другом при разработке и внедрении важных технологий, обеспечивающих снижение объемов выброса вредных выхлопов бензиновых и дизельных автомобилей", - сказала датский политик в ходе выступления в Брюсселе.

Она подчеркнула, что если наличие сговора будет подтверждено, то компаниям придется выплатить многомиллионные штрафы. Ведь это значит, что они лишили людей возможности покупать автомобили, выхлопные газы которых наносят окружающей среде минимальный ущерб, передает DW.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ЕК начала расследование против трех автопроизводителей в октябре прошлого года, а в январе 2018-го немецкие СМИ обвинили данные концерны еще и в проведении испытаний на животных и людях.

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