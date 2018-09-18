Игроков «Спартака» Глушакова и Ещенко отстранили от занятий за одобрение критики тренера

СЕГОДНЯ 15:42 2018-09-18T15:44:37+03:00

Они поставили "лайк" под постом в "Инстаграме"

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Футболистам Денису Глушакову и Андрею Ещенко дорого обойдут лайки под стихотворением актера-фаната Дмитрия Назарова. Массимо Каррера отстранил игроков от занятий с основной командой.

Они не летят в Вену на матч Лиги Европы против "Рапида", а будут тренироваться со "Спартаком-2". Решение о дальнейшей судьбе футболистов. видимо, будет приниматься после возвращения команды в Москву, сообщает RT.

В любом случае, перед дерби с ЦСКА, которое состоится 23 сентября, обстановка в "Спартаке" очень напряжена. Отметим, что поводом для волны критики в адрес главного "красно-белых" стало поражение "Спартака" в чемпионате России от грозненского "Ахмата" со счетом 1:2. Москвичи после этого поражения вскоре лишились второго места в турнирной таблице чемпионата России в Премьер-Лиге.

Накануне столичный клуб уступил второе место в таблице футбольному клубу "Ростов", который сыграл вничью 1:1 с екатеринбургским "Уралом" в выездной игре российского первенства.